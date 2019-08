Il centrocampista del Napoli. Piotr Zielinski, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio della prima gara stagionale del Napoli, poi vinta 4 a 3 al Franchi contro la Fiorentina. Il polacco ha parlato anche di Juve, prevedendo una doppia vittoria in altrettante partite: "​C'è grande entusiasmo e non sarà per niente facile, ma ci siamo preparati nel modo giusto e speriamo di fare bene. Cercheremo di vincere entrambe le prossime partite, come ogni altra. Scendiamo sempre in campo per vincere. Siamo pronti, cominciamo da oggi che sarà importante"