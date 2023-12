E' ancora in dubbio vista la botta presa da Rudiger a Madrid, ma Piotr Zielinski farà di tutto per esserci domani sera, al Maradona, quando arriverà l'Inter. Anche perché non potrà essere una gara come le altre: in campo in Napoli deve cercare di rosicchiare punti ai nerazzurri per provare a rientrare nella corsa scudetto, mentre fuori dal campo la sfida è a tema mercato, quello che verrà. Il polacco, infatti, deve ancora decidere se rinnovare o se cambiare aria. E arrivano notizie contrastanti: da Napoli sono sicuri che la volontà del calciatore sia quella di proseguire in azzurro mentre a Milano circolano altre convinzioni, figlie dei dialoghi avuti con l’entourage del calciatore. L'Inter c’è e ha voluto chiarirlo in ogni modo al centrocampista polacco.