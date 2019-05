Andrea Agnelli tiene d'occhio con grande attenzione gli sviluppi in casa Real Madrid, con una possibile frattura tra Zinedine Zidane e Florentino Perez in vista della prossima stagione. Tornato un paio di mesi fa sulla panchina dei Blancos per riaprire un ciclo vincente, Zizou starebbe vivendo un periodo più difficile del previsto per riprendere in mano le redini della squadra. E, secondo quanto riportato da Il Mattino nell'edizione odierna, il rapporto tra allenatore e presidente sarebbe già ai ferri corti, mettendo in dubbio la sua possibile conferma. In caso di effettiva frattura tra le parti, la Juventus è pronta a (ri)portare Zidane a Torino.