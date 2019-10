L'inizio di stagione del Real Madrid è stato a dir poco deludente, soprattutto in Champions League, dove è arrivata una sconfitta netta per 3-0 contro il Paris Saint-Germain e il successivo pareggio in casa contro il Bruges. Per questo Zinedine Zidane avrebbe chiesto rinforzi importanti già a gennaio, soprattutto a centrocampo. Il Real, secondo quanto riportato da Marca in Spagna, vuole Christian Eriksen, in scadenza con il Tottenham il prossimo 30 giugno del 2020 e seguito dalla Juventus per un colpaccio a parametro zero. L'alternativa per i Blancos si chiama Donny van de Beek, insidiato già in estate all'Ajax.