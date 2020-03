Se da una parte la Juventus si giocherà le proprie carte a per arrivare a Paul Pogba, dall’altra c’è il fortissimo interesse del Real Madrid. Interesse che è destinato a diventare concreto, soprattutto poi se lo chiede Zinedine Zidane. Infatti, stando a quanto riporta Mundo Deportivo, il tecnico delle Merengues avrebbe fatto pressioni al club per cambiare strategie di mercato a centrocampo: no alla trattativa con l’Ajax per portare a Madrid Donny Van De Beek, un grosso sì invece a quella per arrivare al centrocampista francese del Manchester United.