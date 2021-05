8









Momenti in cui devi restare. Altri nei quali devi andartene. L'ha detto Zinedine Zidane in conferenza stampa ed è sembrato un addio ormai scritto. Anche Marca, questa mattina, ha confermato le sensazioni e ha parlato di un saluto già annunciato ai giocatori, che attende solo di consumarsi contemporaneamente all'assegnazione della Liga all'Atletico. Ma allora è tutto apparecchiato per la Juventus? Alt: perché qui entrano in gioco questioni economiche. E poi c'è l'opportunità Francia da non sottovalutare. Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, Zidane ha tre opzioni: Juventus, Francia o riposo.



MAX AL REAL? - Chi arriva dopo Zizou alla casa blanca? Un'opzione è Massimiliano Allegri: è fermo da due stagioni e andrebbe più che volentieri al Real, dopo il flirt estivo di tre stagioni fa. Poi c'è Raul: grandi cose con il Castilla. Infine, Low, meno considerato ma comunque gettonato. Agnelli e la Juve pensano a un post Pirlo e la crisi delle ultime settimane, per la Rosea, "ha ridotto fin quasi allo zero le possibilità di una conferma".



GLI ALTRI NOMI - C'è Simone Inzgahi come nome caldo per la Juve, ancora una volta. Si è parlato di rinnovo ma ha fatto sapere al presidente di voler aspettare fine campionato. Vuole capire, il piacentino, quali offerte avrà sul tavolo e se la situazione potrà cambiare. Mihajlovic è già stato contattato, c'è anche Spalletti sullo sfondo. Una settimana e si saprà di più, in attesa di Zidane, del Real, della Juve e del destino di Andrea Pirlo.