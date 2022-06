Zinedine Zidane non sarà il prossimo allenatore del Paris Saint Germain. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, sul tecnico francese si era creata tanta attenzione mediatica, con il suo nome legato a doppio filo a quello di Christophe Galtier, che in questo momento sembra essere il principale indiziato per la successione di Pochettino.



Al-Khelaifi, patron del Paris, ha parlato così a Le Parisien sul futuro della panchina: "Abbiamo deciso per un'altra opzione, la migliore per sviluppare la nostra idea tattica". E il prescelto è Galtier.