Zinedine Zidane ha commentato il mercato del Real Madrid, accendendo gli ultimi giorni della sessione estiva con una rase dal messaggio molto chiaro: non abbiamo ancora finito. Ecco le sue parole in conferenza: "Se ho quello che volevo? Sono molto orgoglioso dei giocatori che ho. Alla fine per me sono i migliori. Anche quando arrivi vuoi fare dei cambiamenti, l'importante è che quando inizia la stagione sei a tuo agio. Sono a mio agio. Alla fine possono cambiare le cose, fino al 2, ma non posso lamentarmi della squadra che ho. Se mi lamento cambio lavoro. Tutti gli allenatori vogliono allenare questa squadra, sono molto orgoglioso. Bombe dal mercato? Come ho detto, fino a lunedì sera può succedere di tutto, una bomba, due bombe... Vedremo. L'importante è la partita di domani."