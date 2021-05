3









Nella casa blanca madrilena tira aria di tempesta. Non è piaciuta la formazione schierata per affrontare il Chelsea da Zinedine Zidane, che ha pagato le conseguenze degli azzardi (Sergio Ramos titolare e nono in condizione, Hazard fuori fase, Vinicius esterno del centrocampo a 5 sacrificato). Insomma, un ko che può costare caro al francese, che a fine stagione potrebbe lasciare per la seconda volta la panchina del Real Madrid. Che dal canto suo, pensa nuovamente ad Allegri, come fece nel 2018 quando ricevette un due di picche dal toscano, fedele alla Juventus.



TRE STRADE - A proposito di Juve, c’è il club bianconero tra le opzioni per il futuro del francese, che verrebbe accolto con grande entusiasmo dalla piazza della Vecchia Signora. Nonostante Andrea Agnelli creda ancora in Pirlo – sempre che centri Champions e finale di Coppa Italia – Zidane rappresenta un vero e proprio pallino, corteggiato senza successo quando finì l’era del livornese. Come scrive Tuttosport, adesso si potrebbe ripresentare l’occasione, anche se l’ex bianconero ha tre strade da poter percorrere: sbarcare a Torino, prendersi un anno sabbatico oppure ereditare da Deschamps la panchina della Francia.



TRA SOGNO E REALTÀ, CON RONALDO SPONSOR – Tra sogno e realtà, c’è un fattore che offusca lo scenario: l’ingaggio. Zizou percepisce 12 milioni di euro all’anno più 3 di bonus, fuori budget per la Juve che potrebbe comunque fare uno strappo alla regola, nonostante le finanze non siano rosee. In più, alla Juve ci sarebbe uno sponsor eccellete per lo sbarco del tecnico delle Merengues, ovvero Cristiano Ronaldo, con cui vinse tre Champions League consecutive. Ovviamente, sempre che CR7 rimanga all’ombra della Mole. Per il dopo Pirlo – si legge – restano caldi anche i nomi di Allegri e Gattuso.