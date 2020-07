Fresco fresco campione di Spagna, conquistatore della 34ª Liga della storia del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: “Nessuno sa cosa accadrà, per questo motivo non parlerò del prossimo anno, Ho un contratto, mi piace stare qui, amo quello che faccio, ma nel calcio non si sa mai quello che succederà, è imprevedibile. Nel calcio in generale tutto cambia all’ordine del giorno. Per questo non so cosa possa succedere. Io sono qui, mi sto divertendo e vedremo per quanto tempo”.