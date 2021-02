A Sky Sport, Zinedine Zidane ha parlato della Juventus e di Andrea Pirlo. Come il francese, la trafila del tecnico bianconero è stata praticamente minima: "Se ci sono analogie? - ha risposto l'ex bianconeri Zizou - Certo! Ha giocato nella Juventus come me e adesso sta facendo l'allenatore come me. Mi fa piacere vederlo in panchina, perché allena bene".



Il tecnico del Madrid è stato vicino a sedere la panchina della Juventus: a lungo, infatti, è stato corteggiato dal presidente Andrea Agnelli. Che lo conosce dai tempi in cui il francese giocava a Torino.