Zinedine, a L'Equipe, ha parlato così di: "Dicono che la partenza di Cristiano lo abbia cambiato (Benzema, ndr), ma non credo. Quando c'era CR7 era comunque molto bravo, segnava e faceva assist a lui. Semmai è diventato più sicuro di sé: è diventato padre, si è realizzato nella vita personale e questo si vede in campo. Trasmette fiducia, è un leader che parla poco ma dicendo le cose giuste. Le nostre discussioni sul gioco sono state sempre interessanti, abbiamo la stessa concezione del calcio. La cosa che colpisce di Karim e di giocatori del genere è la capacità di mantenere la calma più le partite diventano importanti e più vai avanti nella competizione. Il fatto che abbia segnato tanti gol nei finali di partita non c'entra con la fortuna, è il segno del grande giocatore".