Zinedine Zidane ha commentato in conferenza stampa la vittoria della Liga, snobbando l'ex Real Cristiano Ronaldo e focalizzandosi su altro: "Credo che quando vinciamo ci riusciamo grazie alla squadra. Non bisogna togliere nessun merito ai giocatori che ci sono in questo momento, sopratutto dopo un campionato difficile come questo. Abbiamo lottato fino alla fine e adesso ci godiamo i frutti di questi sforzi, ma per il bene del calcio e di tutti concentriamoci sulla partita di domani".