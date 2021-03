Alla vigilia della gara contro l'Elche, Zinedine Zidane ha parlato di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions: "Sapete tutti cosa rappresenta Cristiano per noi, siamo rimasti tutti legati a lui e quello che ha fatto qui a Madrid è stato fantastico. Adesso sta facendo molto bene con la Juventus e non posso parlare del suo futuro. Si sentono tante cose in giro, ma ci sono situazioni che vanno rispettate".