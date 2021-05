"Una stagione eroica". Così l'ha definita Zidane in conferenza stampa. Il tecnico del Real Madrid ha parlato della sfida di domani con il Chelsea: "Certo che sappiamo che come squadra non è stato un anno comodo o tranquillo. Ma l'abbiamo superati, siamo andati avanti nonostante tanti infortuni. Siamo a maggio e siamo in due competizioni da vincere. Quello che è successo è successo, adesso siamo qui e tutti dicono che siamo stanchi o affaticati. Normale, certo. Ma è una partita aperta. Daremo tutto. Davanti a questo Real mi tolgo il capello".