La Juventus pensa a Paul Pogba. Un affare difficile e complicato, come ammesso anche dallo stesso Fabio Paratici, ma comunque divenuto un pensiero fisso nella mente dei bianconeri. Ma i campioni d’Italia non sono i soli a puntare forte sul centrocampista francese. Infatti, il Real Madrid non molla la presa e lotta per arrivare al giocatore del Manchester United. A spingere Florentino Perez a tenere duro è Zinedine Zidane: il tecnico dei Blancos, infatti, ha indicato in Pogba il suo primo obiettivo per il centrocampo. Lo riporta Marca. Il duello di mercato è destinato ad infiammarsi ulteriormente nelle prossime settimane.