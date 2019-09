Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bruges, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane parla delle difficoltà dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. Dalle parole del tecnico francese si evince una nota di amarezza, ma anche la consapevolezza che la camiseta blanca abbia ancora un valore che i risultati dell'ultima stagione senza il portoghese non hanno confermato. L'inizio di questa seconda annata sembra non aver invertito completamente la rotta, ma ha ancor più accentuato la mancanza di Ronaldo



LE PAROLE - "Non parlerò di quello che ha fatto qui, lo sappiamo e dobbiamo adattarci a quelli che abbiamo e vogliamo continuare a farlo perché è nel DNA del club. Almeno sudare la maglia, perché non si può vincere tutto, ma l'importante è dare tutto ad ogni partita".