Zinedine Zidane non ce l'ha più fatta. Dopo l'ennesima domanda su Sergio Ramos, l'allenatore del Real Madrid ha sboccato in conferenza stampa. Ricostruiamo il botta e risposta con un giornalista spagnolo durante la conferenza stampa: "Domani sono due mesi che Ramos è senza contratto, non ti sembra strano che non abbiano trovato ancora un accordo con il Real?" gli chiedono. Pronta la risposta di Zizou: "Me lo chiedi sempre, sei impressionante. Cosa ti posso dire ancora? Non lo so...". In Spagna hanno accostato più volte il nome di Ramos alla Juve, come suggestione.