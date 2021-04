Il tema a tenere banco è sempre quello della Superlega. Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha risposto a distanza alle minacce di Ceferin e Uefa riguardanti la Champions League. Queste le sue parole, riportate da calciomercato.com: "Le minacce di Ceferin per la Champions? Illogico. Giocheremo la Champions League, ne abbiamo il diritto e la giocheremo. È una questione assurda, non voglio entrarci. Posso solo dire che ci prepareremo per giocare la semifinale di Champions. Paura per gli arbitraggi in Champions? Non sono preoccupato. Hanno detto tante cose su questo argomento, ma giocheremo la nostra semifinale come ne abbiamo diritto. L'arbitro agirà come sempre, per il bene del calcio".

FUTURO - "Florentino Perez non vede un Real senza Zidane? Vivo giorno per giorno. Non so cosa succederà tra un mese o due. Voglio finire bene la stagione e poi ne parleremo del futuro e di ciò che accadrà. Al momento pensiamo giorno per giorno e ci concentriamo sulla partita di domani".