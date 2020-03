Zinedine Zidane sarà il prossimo prossimo allenatore della Juventus? Secondo Agipronews è quotato a 12. I rapporti tra l'allenatore francese e il Real Madrid sono sempre più freddi, soprattutto dopo l'ultima sconfitta in Champions League al Bernabeu contro il Manchester City. Il presidente dei Blancos Florentino Perez si sta guardando intorno per cercare un sostituto in vista della prossima stagione, Zidane potrebbe clamorosamente ritornare alla Juve se non dovesse essere confermato Maurizio Sarri. Per il francese sarebbe il percorso inverso di quello fatto nel 2001 da giocatore, quando passò dalla Juve al Real.