Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato questa notte nella prima conferenza stampa stagionale, alla vigilia dell'impegno di ICC contro il Bayern a Houston. Ecco le sue parole, tra tourée e mercato: "Sono contento perché abbiamo lavorato molto bene e siamo venuti per questo, mi congratulo con i miei giocatori e ora sono felice di iniziare le partite, che è ciò che aspettavamo".



POGBA - "Sappiamo quello che vogliamo, siamo sul pezzo. Fino al 31 agosto possiamo apportare modifiche, ci potranno essere partenze ed entrate. Pogba pezzo mancante? Non ho intenzione di entrare in questo argomento. Abbiamo un piano con il club e vedremo cosa accadrà, ma oggi siamo concentrati sulla partita, quello che succederà dopo lo vedremo, molte cose possono accadere. Sembro sciocco perché rispondo sempre la stessa cosa, ma l'importante è che dentro il club sappiamo cosa vogliamo fare e ci siamo".