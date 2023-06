Le parole di Zinedinea Telefoot:"Spero solo di tornare ad allenare presto. Mi manca l’adrenalina? Certo. Ne ho bisogno. Non l’ho avuta per forse due anni, ma arriverà. Non puoi fare a meno del calcio quando ti piace. Quando sei appassionato, la passione rimane intatta. Ci sono momenti in cui sei più rilassato. Ne ho bisogno anch’io".Zidane é nella rosa di nomi fatti per un ipotetico post Allegri. Ad oggi, però, un sostituto del tecnico livornese non c'è perché non c'è la necessita.