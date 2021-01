Un altro passo falso per il Real Madrid.Perde 2-1 in casa contro il Levante e resta al secondo posto in classifica, ma a 7 punti dall’Atletico pur avendo disputato due partite in più. In 10 dal 9’, quando viene espulso Militao cade nonostante il rigore parato da Courtois. Il Real perde in casa e la panchina di Zidane traballa. Secondo Sport il favoritissimo per la successione è Max Allegri.