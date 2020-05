1









È tornato per iniziare un nuovo ciclo al Real Madrid, ora la sua panchina è in bilico. Stando a quanto riporta Sport, è questo lo scenario con cui Zinedine Zidane dovrà convivere, chiamato a dare un forte segnale negli ultimi tre mesi di stagione (se ripartirà), decisivi per le sue sorti come allenatore delle Merengues e del Real nelle due competizioni più importanti, Liga e Champions League. In caso di un possibile addio, si farebbe strada l’ipotesi Juventus, con Andrea Agnelli e tutta la dirigenza bianconera che riflette sulla posizione di Maurizio Sarri per il prossimo anno.