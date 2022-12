In attesa di conoscere quello che sarà il verdetto definitivo sulla sentenza che vede coinvolta la Juventus, i dirigenti della Continassa continuano a studiare e ad analizzare le varie strategie di mercato per perfezionare la rosa. Non solo i calciatori però, perchè anche Massimiliano Allegri potrebbe lasciare la panchina della Vecchia Signora a partire dalla prossima stagione e proprio per questo i bianconeri avrebbero già iniziato a guardarsi attorno. Nelle settimane precedenti è ritornato in auge il nome di Zinedine Zidane, che sembrava un promesso sposo della nazionale francese, ma che ora con la conferma quasi certa di Deschamps è costretto a cambiare i suoi obiettivi.- L'ex allenatore del Real è sempre stato affascinato dal progetto Juve e non ha mai escluso un suo eventuale ritorno a Torino, questa volta però nelle vesti di allenatore. Ci sarebbe però un grosso ostacolo da superare ed è legato all'elevata richiesta di ingaggio che servirebbe per accontentare Zizou, circa 10 milioni di euro.- Ma quello economico non è l'unico problema da risolvere, perchè nelle ultime ora ha preso quota anche l'eventuale possibilità di vedere Zidane sulla panchina del Brasile, dal quale si è appena dimesso il ct Tite. Anche l'Equipe avvalora questa ipotesi e non è da escludere che nelle prossime settimane le parti possano sedersi attorno ad un tavolo per affrontare la questione.