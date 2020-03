Zinedine Zidane, in conferenza stampa, ha parlato del suo futuro. Per la stampa spagnola, più lontano dal Real. "Juventus? Non mi ha chiamato nessuno e io sto pensando solo al Real Madrid. Non so nulla, si dicono molte cose - le parole di Zizou -. La certezza di quello che verrà non esiste, conta solo quello che faccio ogni giorno. Mi sento sostenuto dalla società, remiamo tutti dalla stessa parte ma sappiamo come funzionano le cose. Oggi sono l'allenatore del Real ma domani questo può cambiare. La panchina su cui siedo è una responsabilità ma è al contempo una fortuna essere qui. Il calcio è sempre stata la mia grande passione, vivo facendo quello che mi piace. Sono orgoglioso di essere al Real e mi godo ogni momento anche se poi sono i calciatori a scrivere la storia".