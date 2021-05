Adesso che è finita la Liga, con la vittoria dell'Atletico Madrid, Zinedine Zidane è pronto a concentrarsi sul suo futuro. Il francese è una delle ipotesi per la Juventus in caso di separazione con Andrea Pirlo, e dopo l'ultima partita stagione del Real Madrid contro il Villarreal Zidane ha detto: "Non deciderò immediatamente il mio futuro, nei prossimi giorni parlerò con la società e vedremo cosa fare". Incontro in vista, con la Juventus alla finestra e pronta a inserirsi.