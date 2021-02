Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Mbappé, attaccante del PSG nel mirino delle Merengues: "Guardo tutte le partite e mi diverto quando vede belle giocate, come accade per tutti i tifosi. Non mi sorprende (Mbappé, ndr), lo conosco, ma mi interessa di più quello che faremo domani. Lui e Haaland eredi di Messi e Ronaldo? Sono fortissimi, come anche Neymar. Sono giovani, il presente e il futuro del calcio. Chi preferisco tra i due? Nessuno, mi piace solo guardare i bravi giocatori".