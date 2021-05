Dopo l’uscita di scena dalla Champions, le speranze di permanenze di Zidane al Real Madrid sono aggrappate alla conquista delle Liga, che si deciderà solo nelle ultime giornate di campionato. Ma forse potrebbe non bastare, essendo il rapporto con Florentino Perez non più florido come i tempi passati. Così, l’edizione odierna di Tuttosport ha accostato il francese alla Juventus, presentando il nodo ingaggio: Zizou percepisce uno stipendio di 12 milioni di euro più 3 di bonus, al di là del tetto salariale imposto dal club. Ma per Zidane si potrebbe fare uno strappo alla regola…