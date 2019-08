Zinedine Zidane, geniale quanto tignoso da giocatore così come da tecnico, si sta dimostrando un osso più duro del previsto per il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Secondo quanto riporta Il Mundo Deportivo, l’allenatore, nativo di Marsiglia, ha posto il suo veto davanti alla prospettiva accogliere tra le file delle Merengues Donny Van de Beek, talentuoso centrocampista olandese che milita nell’Ajax. Zidane vuole a tutti i costi Paul Pogba ma la sua volontà si sta scontrando di fronte alle richieste altissime del Manchester United. Il fratello del Polpo ha dichiarato oggi che finché ci sarà il mercato aperto tutto potrà succedere. L’allenatore ha risposto in maniera laconica durante la conferenza stampa di presentazione del match Celta Vigo-Real Madrid in programma domani e che aprirà la Liga Spagnola per i Blancos: “Pogba è un giocatore del Manchester United. Dobbiamo rispettarlo. Noi dobbiamo solo pensare alla partita di domani”.