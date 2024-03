Zidane-Juventus, parla l'ex compagno

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile approdo di Zinedinealla Juventus come allenatore, in sostituzione di Massimiliano Allegri. Notizia ha ha scatenato subito i tifosi. Thomas, suo ex compagno di squadra nella stagione 2005-2006 al Real Madrid ha parlato delle ambizioni per il futuro di Zizou. Queste le sue parole riportate da Tuttosport:"Ho parlato con Zidane a Madrid due anni fa e mi disse che ci sono solo tre squadre che potrebbe accettare. Sto parlando del Marsiglia, del Real Madrid e la Francia. Mi ha detto precisamente queste parole. Manchester United? La squadra che aveva a Madrid era fantastica, e lui era preparato dall'inizio per quel tipo di avventura. Al Manchester la situazione è diversa. È molto difficile fare qualcosa di buono con la squadra che ha Ten Hag in questo periodo".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.