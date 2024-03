Questa mattina, i tifosi più nostalgici sono stati sorpresi dal club bianconero che, sui propri profili social, ha riportato in auge una delle immagini più iconiche dicon la maglia della. L'ex centrocampista della Vecchia Signora, che ha militato nel club dal 1996 al 2001, ha inciso profondamente nella memoria calcistica grazie alle sue prodezze tecniche che lo hanno reso una figura iconica a livello mondiale.Tra queste, c'è la celebre ruleta eseguita ai danni di Morfeo durante una partita contro l'Atalanta, squadra che Allegri accoglierà stasera nel match valido per la 28ª giornata di Serie A. Questa mossa, tipica del suo repertorio, è stata riproposta dalla Juventus su Instagram accompagnata dal messaggio "La mossa caratteristica di Zidane. Omg Zizou".Le reazioni dei tifosi al post della Juve sono state ironiche e nostalgiche. Alcuni hanno riconosciuto la classe di Zizou: "Che classe Zizou". Altri hanno implorato l'ex allenatore del Real Madrid di tornare in Italia per allenare la Juventus.