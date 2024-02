Il Bayern Monaco nella giornata di oggi ha comunicato che si separerà da Thomas Tuchel al termine della stagione attuale. Si stanno facendo strada i possibili nomi per la sua successione. Tra questi sembra anche esserci quello di Zinedine. L'allenatore francese però è stato molto spesso accostato alla Juventus, viste le voci degli ultimi giorni riguardo un possibile cambio in panchina per la Vecchia Signora in estate. Ai microfoni di Sport1 in Germania un caro amico e confidente di Zizou ha parlato del tecnico francese e della Juventus. Le sue parole:"Zinedine non vede l'ora di tornare a lavorare come allenatore. Juventus o Bayern Monaco? Se la Juve glielo chiedesse lui ci tornerebbe a piedi. Il progetto del Bayern però per lui sarebbe molto importante".