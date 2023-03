Zizousostituto di Massimiliano? Alt: è prestissimo. Sia per ipotizzare un cambio in panchina, sia per capire quali margini ci possano essere per vedere Zidane di nuovo a Torino, stavolta in veste di allenatore. A rimarcare la possibilità però è Gazzetta, secondo cui l'ex Pallone d'Oro ha visto sfumare la possibilità di allenare la nazionale francese e ha detto no all’ipotesi Seleçao. Recentemente, però, ha rimarcato la sua libertà di firmare per qualsisi squadra."Voglio un nuovo progetto: ho bisogno di qualcosa che mi tenga", ha raccontato Zidane. E non c'è big che non pensi al francese in panchina. A partire dal Psg e dalla situazione tesa di Galtier: da tempo il Paris è la suggestione di, che vorrebbe portare anche lì la Champions alzata a Madrid. Per il futuro però non va scartata la tentazione di un'esperienza nella città che l'ha visto protagonista dal 1996 al 2001, ossia Torino. Ad attenderlo ci sarebbe la, "sempre che la dirigenza bianconera decida di non andare avanti con Allegri, sotto contratto fino al 2025 con uno stipendio da 7 milioni più 2 di bonus a stagione". Tutto in bilico, però, alla Continassa: dal futuro in Champions alle possibili sanzioni. Ma il legame può essere più forte di tutti gli ostacoli.