Thierry Henry non vede Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri. L'ex attaccante francese ha dichiarato a CBS Sports Golazo: "Il suo nome è stato accostato a diverse squadre di club, ma nessuna di queste voci si è concretizzata. Non penso che Zizou vorrà fare una cosa del genere, avrebbe più senso come prossimo commissario tecnico della Francia".