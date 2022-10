Ha fatto subito sognare i tifosi dellal'annuncio di Zinedine, che ieri a margine di un evento a Parigi ha fatto sapere di essere pronto per tornare ad allenare. A smorzare un po' l'entusiasmo, invece, è stato l'ex bianconero Thierry, che ha parlato dell'ex compagno di squadra ai microfoni di CBS Sports Golazo. Ecco il suo pensiero: "È stato legato a tanti club ma non è mai successo, e non credo Zizou voglia accettare ora. Io lo vedo che aspetta la Nazionale francese e avrebbe perfettamente senso come cosa".