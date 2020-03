Dalla Spagna la notizia è stata rilanciata insistentemente, anche se del futuro, ora come ora, si fatica a parlare. Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus è una suggestione di cui si parla da tempo, ma che ancora non si può dire una vera e propria trattativa. Secondo quando riporta Calciomercato.com, infatti, tra le due parti non ci sarebbe stato nessun contatto, specialmente alla luce del fatto che Maurizio Sarri non sembra essere ancora in discussione. Resta, però, il rapporto di stima che lega Andrea Agnelli all'ex centrocampista francese che, proprio alla Juve, ha cominciato ad incantare in campo.