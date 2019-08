Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida d'esordio stagionale in Liga contro il Celta Vigo:



POGBA - "Sono contento dei miei giocatori e sono concentrato solo sulla partita di domani. Paul è un giocatore del Manchester United, noi pensiamo solo a quelli che sono qui".



SU JAMES RODRIGUEZ - "E' in forma, sono contento di averlo in rosa. Conto su tutti i giocatori di cui dispongo"



SU NEYMAR - "Non è un giocatore del Real Madrid, a me importano solo quelli che sono qui".



SU BALE - "Sembrava dovesse partire, invece è ancora qui. Le cose cambiano, conto su di lui. E' importante e spero che - come tutti - mi mettano in difficoltà nelle mie scelte".