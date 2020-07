James Rodriguez rischia di finire prepotentemente sul mercato. In passato ci hanno provato Juventus e Napoli, adesso c’è l’Everton con Ancelotti che lo considera un suo fedele. Del suo impiego ne ha parlato il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane: “È vero, alcuni giocatori vengono impiegati meno di altri, ma tutti quanti contribuiscono all’economia della squadra. Io, personalmente, non disprezzo nessuno”. Queste le parole riportare da As.