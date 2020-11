Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro l'Inter.



ASSENZA RAMOS - "Sappiamo quanto Sergio è importante per noi, ma non possiamo fermarci per la sua assenza. Domani sarà una finale, soffriremo, ma con la mentalità giusta andremo in campo per fare bene".



ISCO - "Sta con noi. E' un nostro giocatore e siamo felici di averlo".



CONTE - "Era il mio capitano, un leader vero sul campo, ho sempre avuto un buon rapporto con lui e ce l'ho ancora".