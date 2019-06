Non solo Eriksen. Il Real Madrid non si pone limiti e tiene sotto osservazione diversi profili. Il centrocampista danese, vicino all’addio al Tottenham, piace alla dirigenza dei Blancos che lo considera la pedina ideale per rinforzare il reparto mediano della squadra vincitrice di quattro delle ultime sei edizioni della Champions League. Ma Zinedine Zidane non si rassegna e continua ad insistere per Paul Pogba. Lo riporta il Daily Mail: secondo il giornale inglese, il tecnico francese ha individuato nel connazionale del Manchester United il rinforzo ideale per dare al centrocampo del Real quantità e qualità. Ma non sarà semplice realizzare il sogno di “Zizou”: la dirigenza dei Blancos non è convinta dalle cifre e dalle modalità dell’affare. E poi c’è la concorrenza della Juventus che non vuole cedere sul fronte Pogba. La sfida è destinata a proseguire ancora.