Continua a tenere banco il dibattito interno al Real Madrid per Paul Pogba. I dirigenti Blancos non sembrano convinti di investire somme consistenti per il giocatore francese, specialmente dopo l'ultima deludente stagione al Manchester United. A spingere per l'acquisto ci sarebbe il solo Zinedine Zidane, secondo quanto ricostruito da El Chiringuito. Florentino Perez vuole accontentare il proprio tecnico, ma deve anche misurarsi con le difficoltà di concretizzare il colpo di mercato. Lo United, infatti, chiede almeno 150 milioni. Il Real non intende superare i 110. La Juventus resta in agguato: i bianconeri sognano il ritorno di Pogba, contando anche sul gradimento di questa opzione da parte del giocatore.