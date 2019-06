Per Paul Pogba è un testa a testa Juventus-Real Madrid. Zinedine Zidane ha fatto proprio quel nome a Florentino Pérez, indicandolo come l’obiettivo numero uno per la rivoluzione dei Blancos: come riporta Tuttosport, in tutta risposta il presidente del club spagnolo ha proposto Christian Eriksen, che rappresenta un obiettivo più facile da raggiungere. Ma Zizou non ha fretta, vuole aspettare e tentare il tutto per tutto per Pogba. Il Manchester United, da parte sua, potrebbe essere costretto a lasciar partire il centrocampista francese, ma non ha intenzione di fare sconti: si parte da una cifra di 140-150 milioni di euro.