Mentre la Juventus sta per chiudere per il ritorno di Massimiliano Allegri, Zinedine Zidane è arrivato a Valdebebas nella sede del Real Madrid. Secondo quanto riporta la stampa spagnola è tutto pronto per l'annuncio ufficiale della separazione tra l'allenatore francese e le Merengues. Con i bianconeri che hanno puntato forte su Allegri, nel futuro di Zidane potrebbe esserci la panchina della nazionale francese dopo l'Europeo.