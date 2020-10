Nuvole cariche di dubbi sulla testa di Zinedine Zidane. Una nuvola non propriamente fantozziana, perché il tecnico del Real Madrid può fare tornare il sereno, passando dai risultati sul campo. Decisive le prossime due partite, il Clasico di sabato contro il Barcellona e la cruciale sfida di Champions contro il Borussia Monchengladbach, martedì 27 ottobre. In caso di serate storte, Florentino Perez potrebbe decidere di far scatenare un temporale con una drastica decisione, l’esonero. Si è vociferato di un suggestivo approdo dell’ex madridista Raul, ma come riporta il Corriere della Sera, resta in lizza anche l’ex Juventus Massimiliano Allegri.