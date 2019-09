L'ombra di Massimiliano Allegri su Zinedine Zidane, in crisi dopo il 3-0 subito in casa del Psg. Florentino Perez sta vagliando ogni opzione e dalla Spagna rimbalzano voci sull'ex allenatore della Juventus, sotto contratto ancora per un anno con il club bianconero. I costi di un cambio in panchina per le Merengues, però, sarebbero altissimi. Secondo quanto riferito da Sport, infatti, qualora il Real Madrid decidesse di esonerare Zinedine Zidane dovrebbe pagare circa 80 milioni di euro.