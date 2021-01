Zinedine Zidane è continuamente in bilico a Madrid, alla luce delle ultime prestazioni negative del Real, uscito sconfitto nelle ultime tre partite su quattro (uscito sia in Supercoppa che in Coppa del Re). Così il presidente dei Blancos Florentino Perez sta vagliando i possibili candidati al trono e tra questi, come riporta Sportmediaset, figurerebbe anche il profilo di Massimiliano Allegri, seguito anche dalla Roma in caso di cambio di guida tecnica la posto di Fonseca.