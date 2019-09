In Spagna sono sicuri, la panchina di Zinedine Zidane ha già iniziato a traballare. Il mercato non ha soddisfatto l'allenatore francese, che aveva chiesto a gran voce di prendere Paul Pogba dal Manchester United, ma la dirigenza delle Merengues non è riuscita ad accontentarlo. Qualche idea discordante col presidente Perez ha complicato il rapporto tra i due e il brutto ko in Champions contro il Psg ha peggiorato le cose. Tra i possibili sostituti di Zidane sulla panchina del Real Madrid, ci sono anche Josè Mourinho e Massimiliano Allegri.