Il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid è sempre più in dubbio. L'allenatore delle Merengues è in bilico e le prossime partite potrebbero essere decisive per la conferma, la società sta valutando il possibile esonero del francese e, se dovesse decidere di allontanarlo, il sostituto secondo Marca Claro Argentina sarebbe Marcelo Gallardo. Prima dell'arrivo di Pirlo, il nome di Zidane era stato accostato anche alla Juventus e potrebbe tornare d'attualità se la società non dovesse essere soddisfatta dell'attuale allenatore.