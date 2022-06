Zinedine Zidane avrebbe declinato, per la terza volta, l'offerta del Psg: è quanto riferisce il quotidiano spagnolo As, secondo cui Zizou - nonostante sia stato tentato da un grande progetto sportivo e da un ricco contratto, nonché dal controllo totale sulla campagna acquisti - preferisce aspettare il Mondiale in Qatar, perché vorrebbe allenare la nazionale della Francia". Il Psg, però, non vorrebbe arrendersi e secondo As "insisterà ancora".